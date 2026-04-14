إحباط محاولتي تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات

الثلاثاء، 14-04-2026 02:46 م

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، الثلاثاء، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً.

وجرى رصد محاولات التهريب من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 
 


