إحباط 10 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأحد على واجهتها، عشر محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونياً أُطلقت بالتزامن مع بعضها البعض لتشتيت جهود وحدات حرس الحدود والإفلات من المراقبة. اضافة اعلان





وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة والرصد الدقيق، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات من إحباط جميع المحاولات في تلك المواقع المختلفة، إذ جرى التعامل معها واسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.





