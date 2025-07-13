إحداها بليغة .. اصابات بحادث اصطدام مركبة بعمود كهرباء في عمان

الوكيل الإخباري- قالت الملازم أول دعاء الهباهبة من إدارة السير إنه تم التعامل، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع حادث صدم عمود إنارة في المقابلين، نتج عنه إصابة متوسطة، وأُرجع سبب الحادث إلى التعامل الخاطئ مع المنعطفات.



كما تم التعامل مع حادث على شارع الملكة رانيا "شارع الجامعة الأردنية"، حيث اصطدمت مركبة في مركبة متوقفة ودُفعت للاصطدام بعمود كهرباء، ثم انقلبت، ما أسفر عن ثلاث إصابات، إحداها إصابة بليغة.

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