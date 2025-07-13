إحداها بليغة .. اصابات بحادث اصطدام مركبة بعمود كهرباء في عمان

كما تم التعامل مع حادث على شارع الملكة رانيا "شارع الجامعة الأردنية"، حيث اصطدمت مركبة في مركبة متوقفة ودُفعت للاصطدام بعمود كهرباء، ثم انقلبت، ما أسفر عن ثلاث إصابات، إحداها إصابة بليغة.
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