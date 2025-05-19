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إحصائية وأرقام صادمة عن الموسم المطري في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 19-05-2025 11:59 ص
الوكيل الإخباري-   أكّد مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، أنه ومع اقتراب نهاية الموسم المطري 2024/2025، ما يزال الأداء المطري في مختلف مناطق المملكة دون المعدلات العامة طويلة الأمد، مما يُصنّف الموسم الحالي كموسم ضعيف على المستوى الوطني حتى تاريخه. وقد تراوحت نسب الهطول المحققة مقارنةً بالمعدل الموسمي العام بين 15% و79% في مختلف المناطق.اضافة اعلان


وأشار آل خطاب إلى أن منطقة الأغوار الجنوبية سجّلت أفضل أداء مطري في المملكة لهذا الموسم بنسبة 79% من معدلها السنوي، في حين سجّلت مدينة العقبة الأداء الأضعف بنسبة لم تتجاوز 15% فقط من معدلها الموسمي. كما سُجّل أعلى مجموع مطري لهذا الموسم في محطة رأس منيف بواقع 303.3 ملم، وهو ما يشكّل 52% من معدلها الموسمي العام.

وفيما يلي معدلات الهطول المطرية ونسب الإنجاز من المعدلات العامة حتى 18 أيار 2025، بحسب توزيع المناطق:

المناطق الشمالية: 187.5 ملم (54% من المعدل العام)
المناطق الوسطى الغربية: 193.5 ملم (54%)
المناطق الوسطى الشرقية: 78.9 ملم (36%)
المناطق الشرقية: 49.5 ملم (47%)
الأغوار الشمالية: 163.9 ملم (53%)
الأغوار الوسطى: 188.8 ملم (31%)
الأغوار الجنوبية: 57.7 ملم (79%)
المناطق الجنوبية الغربية: 108.1 ملم (54%)
المناطق الجنوبية الشرقية: 33.2 ملم (40%)
مطار الملك حسين الدولي/العقبة: 3.4 ملم (15%)

وأوضح آل خطاب أن هذا التراجع في الهطولات ينعكس بشكل مباشر على الوضع المائي والزراعي، مشيراً إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والاستعداد للتعامل مع الآثار الناتجة عن هذا الانخفاض.

الرسم البياني المرفق يوضح أداء الموسم المطري الحالي في مختلف المناطق مقارنةً بالمعدلات المناخية العامة حتى تاريخ 18 أيار 2025.


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