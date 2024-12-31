 
الثلاثاء 2024-12-31 09:48 ص
 

إخلاء سبعة أشخاص حاصرتهم المياه داخل مركبة في الزرقاء

صورة تعبيرية لشارع يرتفع فيه منسوب المياه
صورة تعبيرية لشارع يرتفع فيه منسوب المياه
الثلاثاء، 31-12-2024 09:31 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد مصدر أمني بأن فرق الدفاع المدني والشرطة تعاملت صباح اليوم الثلاثاء مع بلاغ ورد إليهم حول محاصرة المياه لسبعة أشخاص داخل حافلة نقل صغيرة في محافظة الزرقاء .اضافة اعلان


وأكد بأن فرق الإنقاذ والإخلاء ومرتبات المركز الأمني المختص تحركت للمكان وتمكنوا من إخلاء المحاصرين كافّة وجميعهم بحالة جيدة .
 
gnews

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