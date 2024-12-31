إخلاء سبعة أشخاص حاصرتهم المياه داخل مركبة في الزرقاء

وأكد بأن فرق الإنقاذ والإخلاء ومرتبات المركز الأمني المختص تحركت للمكان وتمكنوا من إخلاء المحاصرين كافّة وجميعهم بحالة جيدة .
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