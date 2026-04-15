الأربعاء 2026-04-15 12:46 م

إخلاء عمارة في صافوط بعد رصد فالق صخري وتحرك في طبقات الأرض

الأربعاء، 15-04-2026 10:18 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت لجنة الانهيارات ولجنة التفتيش الرقابية في مجلس البناء الوطني/وزارة الأشغال العامة والإسكان، إخلاء عمارة في منطقة صافوط، بعد رصد حدوث فالق صخري وتحرك في طبقات الأرض في محيط الموقع، ما شكل خطراً مباشراً على سلامة المبنى وسكانه.اضافة اعلان


وبينت اللجان أن القرار جاء كإجراء احترازي لحماية الأرواح، بعد الكشف الميداني وتقييم الحالة الجيولوجية للموقع، مشيرة إلى استمرار متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات الفنية والهندسية اللازمة لضمان السلامة العامة ومنع أي مخاطر محتملة مستقبلًا.


