إخلاء عمارة في مادبا بسبب هبوط أرضي

وأضاف جوينات إن لجنة السلامة اتخذت إجراءات سريعة بإخلاء العمارة من سكانها وإغلاق الشارع الرئيسي أمام العمارة وشفط المياه من أسفلها.
وبين أن قرار اللجنة بالإخلاء جاء بعد استدعاء لجنة فنية من مجلس البناء الوطني على عجل للحفاظ على سلامة الأرواح لحين الوقوف على سلامة المبنى والمباني المجاورة الملاصقة له.
وأشار إلى أن الجمعية العلمية الملكية ستجري فحوصات فنية للتأكد من مدى صلاحية البناء للسكن من عدمه.
