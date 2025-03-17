 
الإثنين 2025-03-17 06:04 م
 

إخلاء مدرسة في عين الباشا بعد سقوط "قصارة" السقف

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 17-03-2025 04:27 م
الوكيل الإخباري-   اخلت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، مدرسة أساسية في منطقة أم الدنانير بلواء عين الباشا، بعد سقوط "قصارة" السقف.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، إنه لم تسجل أي إصابات جراء الحادثة، مشيرًا إلى أن ذلك تزامن مع وجود ثلاثة طلاب داخل الغرفة الصفية.

وأضاف، أنه تم نقل الطلاب إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم، مؤكدًا أنهم يتمتعون بصحة جيدة وغادروا بعد ذلك.

وأشار إلى أنه تم نقل الطلاب إلى مدرسة أخرى على نظام الفترة الثانية، حيث سيقوم فريق الصيانة بإجراء صيانة فورية، إضافة إلى إيجاد بناء مستأجر آخر لحين الانتهاء من مشروع بناء المدرسة الجديدة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما

أخبار محلية الملك: منح الفلسطينيين كامل حقوقهم هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة

هيئة تنظيم الطيران المدني

أخبار محلية تنظيم الطيران المدني: انخفاض عدد الطائرات الجاثمة من 32 إلى 12

صورة عامة للعاصمة عمّان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

امطار

الطقس منخفض جوي وامطار غزيرة قادمة الى المملكة

غرفة تجارة عمان

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "تجارة عمان" و"تكية أم علي"

علم بريطانيا

فلسطين بريطانيا: الوضع الإنساني في غزة حرج

مخبز

أخبار محلية إغلاق مخبز بالشمع الأحمر في إربد

وزارة العمل

أخبار محلية العمل: 162 مخالفة للمنشآت بسبب الشكاوى العمالية منذ بداية العام



 
 




الأكثر مشاهدة