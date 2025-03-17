إخلاء مدرسة في عين الباشا بعد سقوط "قصارة" السقف

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الوكيل الإخباري- اخلت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، مدرسة أساسية في منطقة أم الدنانير بلواء عين الباشا، بعد سقوط "قصارة" السقف. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، إنه لم تسجل أي إصابات جراء الحادثة، مشيرًا إلى أن ذلك تزامن مع وجود ثلاثة طلاب داخل الغرفة الصفية.



وأضاف، أنه تم نقل الطلاب إلى المستشفى للاطمئنان على صحتهم، مؤكدًا أنهم يتمتعون بصحة جيدة وغادروا بعد ذلك.



وأشار إلى أنه تم نقل الطلاب إلى مدرسة أخرى على نظام الفترة الثانية، حيث سيقوم فريق الصيانة بإجراء صيانة فورية، إضافة إلى إيجاد بناء مستأجر آخر لحين الانتهاء من مشروع بناء المدرسة الجديدة.