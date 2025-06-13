الجمعة 2025-06-13 02:44 ص
 

إخماد حريق بإحدى المحلات في عنجره

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 13-06-2025 12:28 ص

الوكيل الإخباري-    تمكنت كوادر مديرية دفاع مدني عجلون، مساء اليوم الخميس من إخماد حريق شب في إحدى المحلات بمدينة عنجره.

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وتمكنت كوادر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي الحق أضرارًا بموجودات المحل، دون وقوع إصابات في الأرواح.


بدورها، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.

 
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