إخماد حريق بإحدى المحلات في عنجره

الوكيل الإخباري- تمكنت كوادر مديرية دفاع مدني عجلون، مساء اليوم الخميس من إخماد حريق شب في إحدى المحلات بمدينة عنجره.

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وتمكنت كوادر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي الحق أضرارًا بموجودات المحل، دون وقوع إصابات في الأرواح.