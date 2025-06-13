إخماد حريق بإحدى المحلات في عنجره

وتمكنت كوادر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي الحق أضرارًا بموجودات المحل، دون وقوع إصابات في الأرواح.
بدورها، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحريق.
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