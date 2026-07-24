إخماد حريق بعدد من المحال التجارية في مجمع سفريات عجلون

الوكيل الإخباري- أخمدت كوادر مديرية الدفاع المدني في محافظة عجلون اليوم الجمعة حريقًا اندلع في عدد من المحال التجارية داخل مجمع سفريات عجلون.

اضافة اعلان



وأفادت مصادر في مديرية الدفاع المدني بأنه لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية التي لحقت بالمحال المتضررة.