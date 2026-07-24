إخماد حريق بعدد من المحال التجارية في مجمع سفريات عجلون

وأفادت مصادر في مديرية الدفاع المدني بأنه لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية التي لحقت بالمحال المتضررة.
وأضافت المصادر أن فرق الإطفاء تعاملت مع الحريق بسرعة وكفاءة وتمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المحال المجاورة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
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