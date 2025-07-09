ولم يسفر الحادث عن إصابات، واقتصرت الأضرار على الجزء الخلفي من المركبة، بفضل سرعة الاستجابة التي أظهرتها الكوادر المختصة.
مدير دفاع مدني مأدبا، العقيد علاء الدين الذبيان، أشار إلى أن الفرق رصدت الحريق عبر كاميرات العمليات، وتحركت على الفور، مؤكدًا على أهمية الصيانة الدورية للمركبات ووجود طفايات حريق للحد من مثل هذه الحوادث.
إخماد حريق "ديانا" محمّلة بكراتين في مأدبا#سوشال_الوكيل #الوكيل_الإخباري #الأردن pic.twitter.com/LRDePaAfZ8— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 9, 2025
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