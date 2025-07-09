الأربعاء 2025-07-09 10:02 ص
 

إخماد حريق "ديانا" محمّلة بكراتين في مأدبا

إخماد حريق "ديانا" محمّلة بكراتين في مأدبا
إخماد حريق "ديانا" محمّلة بكراتين في مأدبا
 
الأربعاء، 09-07-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري- تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة مأدبا، صباح الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع في مركبة شحن صغيرة "ديانا" محمّلة بكراتين لإعادة التدوير، أثناء سيرها قرب إشارة مديرية الدفاع المدني.اضافة اعلان


ولم يسفر  الحادث عن إصابات، واقتصرت الأضرار على الجزء الخلفي من المركبة، بفضل سرعة الاستجابة التي أظهرتها الكوادر المختصة.

مدير دفاع مدني مأدبا، العقيد علاء الدين الذبيان، أشار إلى أن الفرق رصدت الحريق عبر كاميرات العمليات، وتحركت على الفور، مؤكدًا على أهمية الصيانة الدورية للمركبات ووجود طفايات حريق للحد من مثل هذه الحوادث.
 
 
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