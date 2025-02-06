إخماد حريق مستودع تابع لأحد المجمعات التجارية في محافظة كرك

12:39 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان فرق الإطفاء والإسعاف المتخصصة في مديرية دفاع مدني الكرك تمكنت صباح اليوم من اخماد حريق شب بمستودع داخل احد المجمعات التجارية بمنطقة المنشية في محافظه الكرك اضافة اعلان





وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي امتد الى الطابق الثاني الموازي للمستودع وتمكنت فرق الإطفاء من حصر واخماد الحريق بالكامل والسيطرة عليه وحالت دون انتشاره



ونتج عن الحريق الذي قدرت مساحته ب(٨٥٠)م٢ إصابة شخص بضيق في التنفس إثر استنشاقه للغازات المنبعثة عن الحريق ،حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له في الموقع ونقله الى مستشفى الكرك الحكومي لتلقي العلاج اللازم ،وتم فتح تحقيق لمعرفه سبب الحريق.