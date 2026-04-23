إدارة أمن الجسور تعدل ساعات عمل جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل مؤقت على ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين ليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2026 فقط، وذلك وفق ترتيبات تشغيلية خاصة.

وبحسب التعديل، يبدأ استقبال حركة المغادرين العرب من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 4:00 عصراً، فيما تكون ساعات عمل الدبلوماسيين ووفود الـVIP من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 4:30 عصراً.



أما المجموعات السياحية والمركبات الخاصة فتكون ساعات عبورها من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 3:00 ظهراً فقط.



وأكدت الإدارة أن الحركة تعود إلى طبيعتها المعتادة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 29/4/2026.



ودعت جميع المسافرين المتجهين نحو الضفة الغربية إلى ضرورة إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة واحدة لضمان انسيابية الإجراءات وعدم حدوث تأخير.



وللاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة الجسور عبر الأرقام التالية: