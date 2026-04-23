إدارة أمن الجسور تعدل ساعات عمل جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

ب
أرشيفية
 
الخميس، 23-04-2026 01:27 م

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل مؤقت على ساعات العمل الرسمي لجسر الملك حسين ليوم الثلاثاء الموافق 28/4/2026 فقط، وذلك وفق ترتيبات تشغيلية خاصة.

اضافة اعلان


وبحسب التعديل، يبدأ استقبال حركة المغادرين العرب من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 4:00 عصراً، فيما تكون ساعات عمل الدبلوماسيين ووفود الـVIP من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 4:30 عصراً.

أما المجموعات السياحية والمركبات الخاصة فتكون ساعات عبورها من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 3:00 ظهراً فقط.


وأكدت الإدارة أن الحركة تعود إلى طبيعتها المعتادة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 29/4/2026.


ودعت جميع المسافرين المتجهين نحو الضفة الغربية إلى ضرورة إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة واحدة لضمان انسيابية الإجراءات وعدم حدوث تأخير.


وللاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة الجسور عبر الأرقام التالية:


0096264295616
0096264295617
0096253581030

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبد الله الثاني مساء اليوم

ب

شؤون برلمانية لجنة مشتركة في الأعيان تبحث تعزيز دور الشباب في حماية التراث الثقافي

الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,568 والإصابات إلى 172,338 منذ بدء العدوان

دراسة جديدة: جميع الثعابين قادرة على السباحة والهجوم تحت الماء

الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة

تعبيرية

طب وصحة فوائد وأضرار شرب زيت الزيتون صباحًا

فرنسا تأمل في فرض عقوبات أوروبية على مستوطنين إسرائيليين "في الأيام المقبلة"

الأكثر مشاهدة

 