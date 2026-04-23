إدارة أمن الجسور تعدل ساعات عمل جسر الملك حسين الثلاثاء المقبل

وبحسب التعديل، يبدأ استقبال حركة المغادرين العرب من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 4:00 عصراً، فيما تكون ساعات عمل الدبلوماسيين ووفود الـVIP من الساعة 12:00 ظهراً وحتى الساعة 4:30 عصراً.
وأكدت الإدارة أن الحركة تعود إلى طبيعتها المعتادة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 29/4/2026.
ودعت جميع المسافرين المتجهين نحو الضفة الغربية إلى ضرورة إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة واحدة لضمان انسيابية الإجراءات وعدم حدوث تأخير.
وللاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة الجسور عبر الأرقام التالية:
0096264295616
0096264295617
0096253581030
أخبار متعلقة
-
الأمن العام: نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع ممتعة وآمنة، وندعو الجميع إلى الالتزام بالضوابط البيئية أثناء التنزه
-
الأسبوع الـ25 من الدوري الأردني للمحترفين ينطلق الجمعة
-
رئيس الوزراء يتفقد مشاريع الخدمات السياحية وكورنيش البحر الميت
-
اجتماع في وزارة النقل يبحث تحسين ترتيب الأردن في المؤشرات اللوجستية الدولية
-
وصول قافلة المساعدات الإغاثية الأردنية المشتركة إلى لبنان
-
انطلاق أعمال صيانة طريق الزعتري ضمن مشاريع البنية التحتية في البلقاء
-
المجلس العشائري الشركسي الأردني يستضيف سمو الأمير الحسن
-
مجمع اللغة العربية يصدر العدد الـ 14 من نشرته الدورية "إطلالة مجمعية"