الأحد 2026-08-02 10:20 ص

إدارة الأزمات :استكمال اختبار نظام الرسائل التحذيرية

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
 
الأحد، 02-08-2026 09:43 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   يستكمل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة، تنفيذ اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني.

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ويهدف الاختبار إلى الوقوف على جاهزية النظام وفاعليته في إرسال الرسائل التحذيرية للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستجابة لمخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة المختلفة، وضمان وصول التنبيهات بشكل سريع وفعّال عند

 
 


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المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أخبار محلية إدارة الأزمات :استكمال اختبار نظام الرسائل التحذيرية



 
 






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