إدارة الأزمات :استكمال اختبار نظام الرسائل التحذيرية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - يستكمل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة، تنفيذ اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني.

اضافة اعلان