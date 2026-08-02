إدارة الأزمات :استكمال اختبار نظام الرسائل التحذيرية

ويهدف الاختبار إلى الوقوف على جاهزية النظام وفاعليته في إرسال الرسائل التحذيرية للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الاستجابة لمخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة المختلفة، وضمان وصول التنبيهات بشكل سريع وفعّال عند
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