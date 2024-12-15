إدارة الأزمات تبدأ اليوم تنفيذ تمرين وطني شامل يحاكي عدة سيناريوهات بـ12 محافظة

الوكيل الإخباري- ‏يُنفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الأحد، تمريناً وطنياً شاملاً بعنوان (درب الأمان 4) بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة.



ويأتي التمرين للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مواقع مختلفة من المحافظات، وتستمر فعاليات التمرين حتى الأربعاء المقبل.

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