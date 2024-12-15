 
الأحد 2024-12-15 06:19 ص
 

إدارة الأزمات تبدأ اليوم تنفيذ تمرين وطني شامل يحاكي عدة سيناريوهات بـ12 محافظة

ادارة الازمات
ادارة الازمات
الأحد، 15-12-2024 06:10 ص

الوكيل الإخباري-   ‏يُنفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات،  اليوم الأحد، تمريناً وطنياً شاملاً بعنوان (درب الأمان 4) بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة.

ويأتي التمرين للوقوف على مدى الجاهزية واختبار السلامة العامة في مواقع مختلفة من المحافظات، وتستمر فعاليات التمرين حتى الأربعاء المقبل.

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 وكان قد أكد مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور أحمد النعيمات أن التمرين الوطني الشامل "درب الأمان 4" المنوي تنفيذه اعتبارا من صباح اليوم الأحد وحتى الأربعاء لن يؤثر على مجريات الحياة العامة ولن يتم إطلاق صفارات الإنذار خلاله.

وأوضح النعيمات الخميس ، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"،  أن التمرين سينفذ بـ 12 محافظة  وسيحاكي عدة سيناريوهات ففي محافظات الشمال سيشتمل على سيناريو وقوع زلزال، أما في محافظات الوسط فيشتمل على سيناريو انهيار سد والقيام بعمليات الإجلاء والإنقاذ، وفي جنوب المملكة ومحافظة العقبة إخلاء منشآت حيوية بالإضافة لسيناريو التلوث البحري نظرا لأن ميناء العقبة هو المنفذ البحري الوحيد للمملكة.

وأشار النعيمات إلى أن المركز يستهدف اختبار الخطط الوطنية وجاهزية كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة للوصول إلى الجاهزية التامة في حال وقوع أي من هذه الأزمات مستقبلا.

يذكر أن تمرين "درب الأمان 4" ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة.

 

 

 
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