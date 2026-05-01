"إدارة الأزمات" تحذر المتنزهين من إشعال النار والسباحة في البرك والسدود

وحذّر المركز، خلال إصداره تحذيرات وإرشادات للمواطنين بشأن الرحلات والتنزه، من رمي أعقاب السجائر على أطراف الطرق أو أثناء التنزه في الغابات، ومن الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.
وأكد ضرورة عدم السباحة في البرك الزراعية والسدود تجنبًا لخطر الغرق، والإبقاء على طفاية حريق داخل المركبة لاستخدامها في الحالات الطارئة.
وشدد المركز على أهمية الحفاظ على نظافة المواقع السياحية وأماكن التنزه وعدم ترك النفايات، داعيًا إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) عند الحاجة.
-
-
