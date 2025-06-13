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إدارة الأزمات تكشف سبب إطلاق صافرات الإنذار في جميع المحافظات

صافرات الإنذار في عمّان
صافرات الإنذار في عمّان
 
الجمعة، 13-06-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات الجمعة، إن إطلاق صافرات الإنذار صباح اليوم في جميع المحافظات؛ جاء كإجراء احترازي لتنبيه المواطنين بناء على التحذيرات والتعليمات التي أصدرها المركز والتي منها جزئية إطلاق صافرات الإنذار.

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وبين النعيمات أن إطلاق صافرات الإنذار، جاء لتنبيه المواطنين تجاه تطورات الأحداث في المنطقة وكيفية التصرف واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهدف الحفاظ على سلامتهم.

 
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