"إدارة الأزمات" تكشف عدد الاجسام الغريبة التي سقطت في الأردن منذ بدء التصعيد

الوكيل الإخباري- قال مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، الخميس، إن نحو 100 مقذوف وشظية سقطت في أنحاء متفرقة من المملكة منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وإيران.

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وأضاف النعيمات أن هذه الشظايا لا يمكن التحكم بمكان سقوطها، وقد تنتشر في أكثر من موقع، مؤكداً أن مستوى المخاطر في الأردن، حتى هذه اللحظة، "غير مقلق".