الخميس 2025-06-19 09:52 م
 

"إدارة الأزمات" تكشف عدد الاجسام الغريبة التي سقطت في الأردن منذ بدء التصعيد

صور متداولة لأضرار لحقت بمنزل ومركبة في الأزرق نتيجة سقوط مسيّرة
صور متداولة لأضرار لحقت بمنزل ومركبة في الأزرق نتيجة سقوط مسيّرة
 
الخميس، 19-06-2025 08:47 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، الخميس، إن نحو 100 مقذوف وشظية سقطت في أنحاء متفرقة من المملكة منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وإيران.

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وأضاف النعيمات أن هذه الشظايا لا يمكن التحكم بمكان سقوطها، وقد تنتشر في أكثر من موقع، مؤكداً أن مستوى المخاطر في الأردن، حتى هذه اللحظة، "غير مقلق".


 

 
gnews

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