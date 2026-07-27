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إدارة الأزمات: لا وجود لحالة طارئة أو حدث فعلي والرسائل للاختبار فقط

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إدارة الأزمات: لا لوجود لحالة طارئة أو حدث فعلي والرسائل للاختبار فقط
 
الإثنين، 27-07-2026 04:46 م

الوكيل الإخباري- أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أن اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، الذي ينفذ خلال الفترة من 27 تموز ولغاية 2 آب، يهدف إلى فحص الجانب التقني للنظام فقط، ولا يرتبط بوجود أي حالة طارئة أو حدث فعلي.

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وأوضح المركز أنه في حال تفعيل النظام مستقبلاً عند وقوع أي حدث يستدعي إصدار تحذيرات، فإن الرسائل التي ستصل إلى المتأثرين ستتضمن جميع الإرشادات والتوجيهات اللازمة، بما يتناسب مع طبيعة الخطر وكيفية التعامل معه.

 
 


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