إدارة الأزمات: لا وجود لحالة طارئة أو حدث فعلي والرسائل للاختبار فقط

الوكيل الإخباري- أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أن اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، الذي ينفذ خلال الفترة من 27 تموز ولغاية 2 آب، يهدف إلى فحص الجانب التقني للنظام فقط، ولا يرتبط بوجود أي حالة طارئة أو حدث فعلي.

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