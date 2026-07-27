إدارة الأزمات: لا وجود لحالة طارئة أو حدث فعلي والرسائل للاختبار فقط

وأوضح المركز أنه في حال تفعيل النظام مستقبلاً عند وقوع أي حدث يستدعي إصدار تحذيرات، فإن الرسائل التي ستصل إلى المتأثرين ستتضمن جميع الإرشادات والتوجيهات اللازمة، بما يتناسب مع طبيعة الخطر وكيفية التعامل معه.
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