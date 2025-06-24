الثلاثاء 2025-06-24 04:43 م
 

إدارة الأزمات يكشف عدد الاصابات والاجسام التي سقطت على المملكة بالاحداث الاخيرة

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
 
الثلاثاء، 24-06-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أحمد النعيمات، إن لا مخاطر في الوقت الحالي على أمن المملكة والمواطنين؛ في ظل سريان وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة.

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وبين النعيمات أن حصيلة الأجسام التي سقطت على المملكة تجاوزت الـ250 جسم توزعت بين طائرات مسيرة وصواريخ وشظايا صواريخ، شملت معظم محافظات المملكة.


وعن حصيلة الإصابات أوضح النعيمات، أن مجموع الإصابات التي سجلت بلغ 8 إصابات طفيفة جميعهم بحالة جيدة.


وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صنّف مستوى المخاطر في الأردن، منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بمستوى "غير مقلق".

 
gnews

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