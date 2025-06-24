إدارة الأزمات يكشف عدد الاصابات والاجسام التي سقطت على المملكة بالاحداث الاخيرة

وبين النعيمات أن حصيلة الأجسام التي سقطت على المملكة تجاوزت الـ250 جسم توزعت بين طائرات مسيرة وصواريخ وشظايا صواريخ، شملت معظم محافظات المملكة.
وعن حصيلة الإصابات أوضح النعيمات، أن مجموع الإصابات التي سجلت بلغ 8 إصابات طفيفة جميعهم بحالة جيدة.
وكان المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صنّف مستوى المخاطر في الأردن، منذ بدء التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، بمستوى "غير مقلق".
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد أهمية الحفاظ على خفض التصعيد وضرورة وقف الحرب على غزة
-
مذكرة تفاهم بين جامعة العلوم والشركة العربية لصناعة المبيدات والأدوية البيطرية
-
إطلاق مبادرة لدعم وتمكين صاحبات المشاريع الصغيرة بإربد
-
الصفدي: المنطقة لا تزال بعيدة عن التهدئة الشاملة والسلام العادل الذي تستحقه
-
"أوقاف الأغوار الشمالية" تجهز 70 مركزا صيفيا لتحفيظ القرآن
-
الملك يرحب بجهود خفض التصعيد في الإقليم بقيادة الولايات المتحدة
-
التهتموني: توسعة مطار الملكة علياء أولوية وطنية واستراتيجية
-
ورشة عمل من أجل التحضير للناقل الوطني