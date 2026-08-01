إدارة الترخيص تعتمد وسائل الدفع الإلكتروني وتلغي الدفع النقدي في جميع معاملاتها اعتبارًا من هذا الموعد

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الوكيل الإخباري- انطلاقًا من رؤية الحكومة في التحول الرقمي، وحرصًا من إدارة ترخيص السواقين والمركبات على تطوير خدماتها، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، تعلن الإدارة عن التحول الكامل إلى نظام الدفع الإلكتروني في جميع معاملاتها، وإيقاف استقبال الدفع النقدي بشكل نهائي في جميع أقسام ومراكز الترخيص اعتبارًا من 2026/8/2. اضافة اعلان





وسائل الدفع المعتمدة:



نظام إي فواتيركم.

المحافظ الإلكترونية.

التطبيقات البنكية.



يمكن الدفع من خلال موظفي البريد الأردني الموجودين داخل أقسام إدارة الترخيص المنتشرة في المملكة.





