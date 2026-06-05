إدارة الترخيص: لا تغيير على رسوم ترخيص وتسجيل سيارات الركوب الكهربائية

الوكيل الإخباري- أكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، الجمعة، أنه لم يتم التغيير على رسوم ترخيص وتسجيل سيارات الركوب الكهربائية نهائيا.

اضافة اعلان



وقال القرعان ، إنه تم تحديد رسوم ("بكبات" فانات) النقل المشترك التي تعمل على الكهرباء، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك رسم مذكور سابقا يحدد رسوم ترخيصها.