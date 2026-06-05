إدارة الترخيص: لا تغيير على رسوم ترخيص وتسجيل سيارات الركوب الكهربائية

وقال القرعان ، إنه تم تحديد رسوم ("بكبات" فانات) النقل المشترك التي تعمل على الكهرباء، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك رسم مذكور سابقا يحدد رسوم ترخيصها.
وأوضح أن المادة (2) من النظام المعدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات، والتي عدلت الفقرة (ج) من المادة (3) حددت رسوم التسجيل بـ 250 دينارا، ورسوم الترخيص بـ 100 دينار. لمركبات النقل المشترك من بكبات وفانات ولم تمس رسوم سيارات الركوب الخاصة نهائيا.
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