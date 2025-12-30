إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - في إطار حرص إدارة التنفيذ القضائي على تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل وصول المواطنين إلى معلوماتهم القضائية، أعلنت الإدارة عن إتاحة خدمة الاستعلام عن منع السفر، والتي تمكّن المواطنين من الاطلاع على وضعهم التنفيذي بكل سرعة ودقة وبإجراءات بسيطة.

وأوضحت الإدارة أن الخدمة متاحة عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 117111، أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 94444، حيث يتم تزويد المستفيد بمعلوماته التنفيذية وبيان ما إذا كان يوجد منع سفر من عدمه، مع ضمان الخصوصية التامة وسهولة الاستخدام.