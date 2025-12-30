الثلاثاء 2025-12-30 12:31 م

إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية

الثلاثاء، 30-12-2025 12:11 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   في إطار حرص إدارة التنفيذ القضائي على تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل وصول المواطنين إلى معلوماتهم القضائية، أعلنت الإدارة عن إتاحة خدمة الاستعلام عن منع السفر، والتي تمكّن المواطنين من الاطلاع على وضعهم التنفيذي بكل سرعة ودقة وبإجراءات بسيطة.

وأوضحت الإدارة أن الخدمة متاحة عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 117111، أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 94444، حيث يتم تزويد المستفيد بمعلوماته التنفيذية وبيان ما إذا كان يوجد منع سفر من عدمه، مع ضمان الخصوصية التامة وسهولة الاستخدام.


وأكدت إدارة التنفيذ القضائي أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستفيدين، وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويسهم في تسهيل الإجراءات العدلية.

 
 


