إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية

وأوضحت الإدارة أن الخدمة متاحة عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 117111، أو من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 94444، حيث يتم تزويد المستفيد بمعلوماته التنفيذية وبيان ما إذا كان يوجد منع سفر من عدمه، مع ضمان الخصوصية التامة وسهولة الاستخدام.
وأكدت إدارة التنفيذ القضائي أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستفيدين، وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وشفافية، بما يواكب تطلعات المواطنين ويسهم في تسهيل الإجراءات العدلية.
-
أخبار متعلقة
-
4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين
-
بلدية اربد تتعامل مع 127 شكوى خلال المنخفض الجوي
-
"التنمية" تتعامل مع 513 حالة أسرية خلال الظروف الجوية وتوفر الإيواء لـ 102 أسرة متضررة
-
الأشغال: 154 بلاغا خلال 24 ساعة وتحويل السير من طريق وادي عربة إلى المعمورة
-
المياه: امتلاء 6 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير والمؤشرات تبشر بموسم مائي جيد
-
وزارة العمل تطلق نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل
-
الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة
-
أكثر من ألفي رقيب سير يشاركون في الخطة المرورية لاحتفالات رأس السنة