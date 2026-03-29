إدارة السير: انسيابية بالحركة صباح الأحد وتحذير مهم لسائقي الطرق الخارجية

08:27 ص

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة السير، عبر التقرير المروري اليومي، أن جميع الطرق في العاصمة والطرق الخارجية سالكة خلال ساعات صباح اليوم الأحد، بالتزامن مع هطول زخات خفيفة من الأمطار، دون تسجيل أي تجمعات مائية تعيق حركة السير.





وأشارت الإدارة إلى أن شوارع العاصمة تشهد ازدحامات مرورية اعتيادية مع توجه المواطنين إلى أعمالهم والطلبة إلى مدارسهم، محذّرة في الوقت ذاته من تشكل الضباب على الطرق الخارجية خلال ساعات الصباح، ما يستدعي أخذ الحيطة والحذر.



ودعت السائقين إلى الالتزام بقواعد السير والقيادة الآمنة، حفاظاً على سلامتهم وضمان وصولهم إلى وجهاتهم بأمان.





