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إدارة السير تجدد تحذيرها من تعريض الأطفال للخطر داخل المركبات

إدارة السير تجدد تحذيرها من تعريض الأطفال للخطر داخل المركبات
إدارة السير تجدد تحذيرها من تعريض الأطفال للخطر داخل المركبات
 
الجمعة، 01-08-2025 11:41 ص
الوكيل الإخباري-   جددت إدارة السير دعوتها إلى سائقي المركبات بضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والتقيد التام بإجراءات السلامة، خصوصًا فيما يتعلق بسلامة الأطفال داخل المركبة.اضافة اعلان


وأكّدت الإدارة، أنّه لا يجوز السماح للأطفال بإخراج أجسادهم أو رؤوسهم من نوافذ المركبة أثناء سيرها، لما يشكّله ذلك من خطر بالغ على حياتهم، خاصة في حال اضطر السائق لاستخدام الكوابح بشكل مفاجئ أو التعرض لأي طارئ غير متوقّع على الطريق.
 
 
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