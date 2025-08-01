إدارة السير تجدد تحذيرها من تعريض الأطفال للخطر داخل المركبات

وأكّدت الإدارة، أنّه لا يجوز السماح للأطفال بإخراج أجسادهم أو رؤوسهم من نوافذ المركبة أثناء سيرها، لما يشكّله ذلك من خطر بالغ على حياتهم، خاصة في حال اضطر السائق لاستخدام الكوابح بشكل مفاجئ أو التعرض لأي طارئ غير متوقّع على الطريق.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة اليونانية
-
الضمان: تخصيص 522 راتب تقاعد وفاة طبيعية خلال النصف الأول
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية
-
هيثم الوكيل يطلق برنامجه "وانت مروّح" على أثير "ميلودي"
-
أمانة عمان تطلق نظام "بيان التخزين" لسوق الخضار والفواكه
-
بني مصطفى تبحث مع اليونيسف التعاون في تنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية
-
رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمستشفى مأدبا الجديد