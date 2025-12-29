الإثنين 2025-12-29 09:09 ص

إدارة السير تحذر الأردنيين

إدارة السير
إدارة السير
الإثنين، 29-12-2025 08:10 ص
الوكيل الإخباري-   دعت إدارة السير مستخدمي الطريق في المملكة إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، وذلك بسبب تشكّل الضباب في عدد من المناطق، وما يسببه من تدني في مدى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان


كما أكدت الإدارة ضرورة الانتباه إلى تجمعات المياه التي تشهدها بعض الطرق، بما قد يشكل خطراً على حركة السير في هذه الأجواء.

وشددت إدارة السير على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
 
 


