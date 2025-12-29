إدارة السير تحذر الأردنيين

كما أكدت الإدارة ضرورة الانتباه إلى تجمعات المياه التي تشهدها بعض الطرق، بما قد يشكل خطراً على حركة السير في هذه الأجواء.
وشددت إدارة السير على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.
