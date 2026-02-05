إدارة السير تحذّر من المخالفات الخطرة تزامنا مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

وأوضحت أنه سيكون هناك انتشار واسع في مختلف شوارع المملكة، لمراقبة المخالفات والمحافظة على انسيابية حركة السير والحد من الحوادث
كما حذّرت من ارتكاب المخالفات التي تؤثر على انسيابية الحركة المرورية، كالمسير بشكل مواكب، والسرعات العالية، وإخراج الأجسام من المركبات أو القيادة بصورة متهورة واستعراضية داعية المواطنين إلى الاحتفال بطريقة حضارية بعيدة عن ارتكاب المخالفات والالتزام بقواعد وأولويات المرور.
وزارة التربية والتعليم قالت إن إعلان نتائج التويجيه سيكون عند الساعة الخامسة مساءً، وذلك عبر الرابط الإلكتروني (https://tawjihi.jo).
