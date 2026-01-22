إدارة السير تحذر من مخاطر عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات

الوكيل الإخباري- حذرت إدارة السير من خطورة عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات أثناء القيادة، مؤكدة أن ذلك ليس مجرد إجراء احترازي، بل ضرورة أساسية لضمان أمن السائقين و الركاب و المشاة على حد سواء.

اضافة اعلان



وأوضحت الإدارة في منشور على مواقع التواصل، أن التتابع القريب (عدم ترك مسافة كافية بين المركبات) يشكل نسبة 9% من أخطاء السائقين المسببة لحوادث الإصابات، وفقًا للتقرير السنوي لحوادث السير في الأردن لعام 2024.