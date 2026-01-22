إدارة السير تحذر من مخاطر عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات

وأوضحت الإدارة في منشور على مواقع التواصل، أن التتابع القريب (عدم ترك مسافة كافية بين المركبات) يشكل نسبة 9% من أخطاء السائقين المسببة لحوادث الإصابات، وفقًا للتقرير السنوي لحوادث السير في الأردن لعام 2024.
وأشارت إدارة السير إلى أن القيادة الآمنة لا تقتصر على الالتزام بإشارات المرور، بل تشمل أيضًا الحرص على ترك المسافة الكافية بين المركبات لتفادي الحوادث الناتجة عن التسارع المفاجئ أو التوقف غير المتوقع.
