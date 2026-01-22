الجمعة 2026-01-23 12:12 ص

إدارة السير تحذر من مخاطر عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات

إدارة السير
إدارة السير
 
الخميس، 22-01-2026 10:55 م

الوكيل الإخباري-   حذرت إدارة السير من خطورة عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات أثناء القيادة، مؤكدة أن ذلك ليس مجرد إجراء احترازي، بل ضرورة أساسية لضمان أمن السائقين و الركاب و المشاة على حد سواء.

وأوضحت الإدارة في منشور على مواقع التواصل، أن التتابع القريب (عدم ترك مسافة كافية بين المركبات) يشكل نسبة 9% من أخطاء السائقين المسببة لحوادث الإصابات، وفقًا للتقرير السنوي لحوادث السير في الأردن لعام 2024.


وأشارت إدارة السير إلى أن القيادة الآمنة لا تقتصر على الالتزام بإشارات المرور، بل تشمل أيضًا الحرص على ترك المسافة الكافية بين المركبات لتفادي الحوادث الناتجة عن التسارع المفاجئ أو التوقف غير المتوقع.

 
 


