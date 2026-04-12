إدارة السير: تحسن السلامة المرورية وانخفاض الوفيات 21.8% بالربع الأول

وأشارت إدارة السير ، الأحد، إلى انخفاض أعداد الوفيات لكل 10 آلاف مركبة بنسبة 21.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ولفتت إلى انخفاض أعداد الإصابات لكل 10 آلاف مركبة بنسبة 10.7% خلال الفترة نفسها، ما يعكس تحسنا في مستوى الأمان على الطرق.
وعزت إدارة السير هذا التحسن إلى الأثر الإيجابي للإجراءات التنظيمية والرقابية والتوعوية، إلى جانب تحسن سلوكيات مستخدمي الطريق، لا سيما فيما يتعلق بالالتزام بالسرعات القانونية والانتباه أثناء القيادة.
تطبيق سند ينقل الخدمات الحكومية الورقية إلى الفضاء الإلكتروني بكل كفاءة
-
وزير الطاقة: 3 مليار دينار فاتورة الطاقة سنويا.. وعلينا ترشيد الاستهلاك
-
2592 طنا من الخضار ترد السوق المركزي
-
الأردنيون على موعد مع عطلة طويلة قريباً
-
ايقاف ضخ المياه عن مناطق في المملكة اليوم- اسماء
-
6 إصابات بحادثين على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة
-
الامن ينعى الشرطي حبيب الرحمن الخالدي
-
الجيش ينعى العميد المتقاعد عبد الحفيظ عواد