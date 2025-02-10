 
الإثنين 2025-02-10 09:53 ص
 

إدارة السير ترصد تصرفات غريبة لبعض السائقين

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تعبيرية
الإثنين، 10-02-2025 08:53 ص
الوكيل الإخباري- كشفت إدارة السير عن رصد مركبتين بعكس اتجاه السير خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك من أجل شحن مركبات أخرى متعطلة.اضافة اعلان


وقالت السير في التقرير المروري اليوم الاثنين، إنه جرى رصد مركبة تسير بعكس اتجاه السير أعلى جسر الدوار الثامن بالعاصمة عمان، حيث قام سائق المركب بتغيير مسربه والمسير بعكس الاتجاه من أجل شحن بطارية مركبة متعطلة.

وأضاف أن هذا التصرف أثر على الحركة المرورية للمسرب القادم من منطقة النهضة وعلى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق وعلى حياة السائق نفسه وسائق المركبة.

وأشارت إدارة السير إلى رصد نفس الملحوظة على إشارات الثلاثين على المسرب الذي يؤدي إلى إشارات البنك الأردني الكويتي وذلك من أجل شحن بطارية مركبة متعطلة.

وبيّنت أن هذه التصرفات كانت غريبة على الطرق ولم يراعي فيها السائقين السلامة العامة والمرورية.

وتابعت أن أول إجراء يجب أن يتخذه السائق عند تعطل مركبته هو وضع المثلث العاكس خلف المركبة والاتصال فورا على رقم الطوارئ وانتظار رقيب السير، وفي حال عدم قدرة رقيب السير على رفع المركبة عن الطريق العام يتم سحبها عن طريق مخصص لهذه الغاية.
 
gnews

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