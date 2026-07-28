الثلاثاء 2026-07-28 12:53 م

إدارة السير ترصد مخالفات مرورية خطيرة... وتجدد دعوتها للإبلاغ عنها

أحد أفراد إدارة السير في مديرية الأمن العام
إدارة السير
 
الثلاثاء، 28-07-2026 12:13 م
الوكيل الإخباري-   دعت إدارة السير المواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي قيادة متهورة، أو استعراض بالمركبات، أو تجاوزات خطيرة، أو أي سلوك مروري يهدد سلامة مستخدمي الطريق، وذلك عبر المنصات الرسمية للإدارة، مؤكدة أن بلاغاً واحداً قد يمنع وقوع حادث، ويحمي الأرواح، ويُسهم في تعزيز السلامة المرورية.اضافة اعلان


وبيّنت الإدارة أنها رصدت خلال الأسبوع الماضي عدداً من المخالفات والسلوكيات المرورية الخطرة، شملت القيادة المتهورة، والاستعراض بالمركبات، والتجاوزات الخطرة، وغيرها من الممارسات التي تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.

وأكدت إدارة السير أنها تواصل تنفيذ واجباتها الميدانية والرقابية على مدار الساعة، وتتعامل بحزم ووفق أحكام القانون مع جميع المخالفات والسلوكيات التي تهدد السلامة العامة على الطرق، كما تولي جميع البلاغات والمشاهدات الواردة إليها أقصى درجات الجدية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.
 
 


gnews

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