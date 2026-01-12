إدارة السير تطلق تحذيراً لجميع السائقين

وأوضح التقرير أن حادث تصادم وقع على طريق المفرق–الزرقاء، وتحديدًا قبل محطة دبة السهل الأمنية، وأسفر عن إصابتين، إحداهما بالغة والأخرى متوسطة، حيث جرى إسعاف المصابين ونقلهما إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري لتلقي العلاج.
كما سجل حادث تصادم آخر على طريق إربد–الشونة بين ثلاث مركبات، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة، جرى نقل المصابين على إثرها إلى مستشفى معاذ بن جبل.
وفي حادث ثالث، أفاد التقرير المروري اليومي بوقوع تصادم بين أربع مركبات على طريق المفرق–الزرقاء، دون تسجيل أي إصابات، فيما عُزي سبب الحادث إلى التتابع القريب وعدم ترك مسافة أمان كافية.
وحذّرت إدارة السير، السائقين من مخاطر القيادة في ظل الظروف الجوية السائدة في ظل تعرض المملكة لمنخفض جوي من الدرجة الرابعة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، وتخفيف السرعات، وترك مسافات أمان مناسبة، حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.
