إدارة السير تنفذ حملة "شتاء آمن" اعتباراً من السبت القادم

وذكرت الإدارة في تقريرها المروري عبر إذاعة الأمن العام أن الحملة ستنطلق السبت القادم من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة لتفقد صلاحية المركبات وتفقد إطارات وأضوية ومساحات الزجاج الأمامي في المركبات ومياه المساحات والدفايات وأي نواقص ذات تأثير على سلامة المركبة .
وأكدت الإدارة أن الحملة لن تشهد مخالفات سير للإخوة المواطنين ، حيث سيتم منح المواطن الذي يتم ضبط خلل بمركبته إشعار لمدة أسبوع من أجل إصلاحه وتفقده ، وفي حال عدم مراجعة الإدارة وتسليم الإشعار وإصلاح العطل في المركبة سيتم تحرير مخالفة سير وتحويله إلى الترخيص من أجل إجراء اللازم .
وتهيب إدارة السير بالإخوة المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة وتفقد المركبات لضمان خلوها من أي أعطال مؤثرة خلال الشتاء على سلامة السائقين وسلامة المواطنين في الطرقات .
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