 
السبت 2025-02-01 07:32 م
 

إدارة السير تنفذ خطة مرورية لعودة دوام كافة مدارس المملكة

طلاب مدارس
طلاب مدرسة
السبت، 01-02-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري-   تبدأ إدارة السير بتفعيل خطتها المرورية استعداداً لعودة الدوام الرسمي في كافة مدارس المملكة.

من المتوقع أن تشهد الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية كثافة مرورية مع عودة الطلاب إلى مدارسهم، سواء باستخدام حافلات النقل المدرسي أو حافلات النقل المشترك أو مركبات ذويهم.

تشمل الخطة المرورية متابعة بعض السلوكيات والمخالفات الخطيرة التي عادة ما تظهر خلال العام الدراسي، مثل استخدام المركبات لغير الغايات المخصصة لها، والحمولة الزائدة عن المقرر القانوني، والسرعة الزائدة لحافلات نقل الطلبة، واختيار أماكن آمنة لتحميل وتنزيل الطلاب.

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وتكرر إدارة السير دعوتها للسائقين ومستخدمي الطريق إلى ضرورة التعاون مع رقباء السير، والالتزام بإرشاداتهم وتعليماتهم للحفاظ على السلامة العامة.

كما تنصح السائقين بالخروج بوقت كافٍ قبل موعدهم المحدد لتفادي السرعة الزائدة على الطرقات.

 
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