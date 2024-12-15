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إدارة السير تنفي وقوع حادث سير بمحصلة 50 إصابة على طريق المفرق-اربد

الدوريات الخارجية
الدوريات الخارجية
الأحد، 15-12-2024 08:25 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث انسكاب حمولة مركبة شحن "قلاب" على طريق المفرق - اربد في منطقة "أم اللولو" ، حيث كانت الحمولة عبارة عن "رمل" ، وهو ما أدى إلى وجود عوائق مرورية ممتدة لأكثر من خمسين متر .اضافة اعلان


ونفت إدارة السير ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حادث أدى إلى 50 إصابة ، راجية من الإخوة المواطنين أخذ المعلومة من أصحاب الاختصاص ومن مصادرها الرسمية ، حيث لم ينتج عن الحادث المذكور أي إصابة نهائياً .

 
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