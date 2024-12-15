إدارة السير تنفي وقوع حادث سير بمحصلة 50 إصابة على طريق المفرق-اربد

08:25 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث انسكاب حمولة مركبة شحن "قلاب" على طريق المفرق - اربد في منطقة "أم اللولو" ، حيث كانت الحمولة عبارة عن "رمل" ، وهو ما أدى إلى وجود عوائق مرورية ممتدة لأكثر من خمسين متر . اضافة اعلان





ونفت إدارة السير ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حادث أدى إلى 50 إصابة ، راجية من الإخوة المواطنين أخذ المعلومة من أصحاب الاختصاص ومن مصادرها الرسمية ، حيث لم ينتج عن الحادث المذكور أي إصابة نهائياً .



