إدارة السير تنفي وقوع حادث سير بمحصلة 50 إصابة على طريق المفرق-اربد

ونفت إدارة السير ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حادث أدى إلى 50 إصابة ، راجية من الإخوة المواطنين أخذ المعلومة من أصحاب الاختصاص ومن مصادرها الرسمية ، حيث لم ينتج عن الحادث المذكور أي إصابة نهائياً .
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