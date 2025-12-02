الثلاثاء 2025-12-02 10:18 ص

إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وحادث سير بالقرب منها

إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وتصادم مركبتين بالقرب منها
إدارة السير
الثلاثاء، 02-12-2025 08:57 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت الملازم أول دعاء الهباهبة من مرتب إدارة السير عن عطل فني أصاب إشارة الصحافة في العاصمة عمان صباح اليوم الإثنين، ما دفع لتدخل الكوادر لتنظيم حركة السير وإعطاء حق الاولوية وتنظيم حركة المشاة.اضافة اعلان


وأوضحت في تصريحات لإذاعة الامن العام، أنّ مجموعات السير تعاملت مع حادث تصادم مركبتين بعد جسر الجامعة باتجاه نفق الصحافة إضافة إلى مركبة معطلة في نفق السابع.

كذلك فقد شهدت منطقة عين الباشا باتجاه صويلح حادث مركبة أثرت على السير والمجموعات تواجدت لإزالة الأثر المروري.
 
 


