إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وحادث سير بالقرب منها

وأوضحت في تصريحات لإذاعة الامن العام، أنّ مجموعات السير تعاملت مع حادث تصادم مركبتين بعد جسر الجامعة باتجاه نفق الصحافة إضافة إلى مركبة معطلة في نفق السابع.
كذلك فقد شهدت منطقة عين الباشا باتجاه صويلح حادث مركبة أثرت على السير والمجموعات تواجدت لإزالة الأثر المروري.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق بطاقات التأمين الحكومي للعلاج في مركز الحسين للسرطان
-
فصل الكهرباء من الـ 10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء
-
وفاة و 3 إصابات إثر تدهور مركبة على اوتستراد المفرق الزرقاء
-
صناعة إربد تبحث التعاون الاستثماري مع وفد مغربي
-
ندوة في العقبة حول السردية الأردنية ومسار توثيقها
-
ولي العهد يفتتح مركز "42 إربد" المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة
-
ولي العهد يفتتح حاضنة أعمال في كلية التدريب المهني المتقدم في إربد ويزور فرع الكلية بحكما
-
أمانة عمّان الكبرى تصدر نظام موظفيها الجديد لعام 2025