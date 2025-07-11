إدارة السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات الحوادث عام 2024

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة السير، أن مخالفات المسير بعكس اتجاه السير على الطرق المفصولة الاتجاهات، تسببت بـ0.5% من إجمالي وفيات حوادث السير المسجلة عام 2024، مشيرة إلى أن هذا النوع من المخالفات يشكل تهديداً حقيقياً على سلامة مستخدمي الطريق.

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ودعت الإدارة، ضمن جهودها التوعوية المتواصلة، السائقين إلى ضرورة الالتزام بالاتجاهات المحددة للطرق، حفاظاً على أرواحهم وأرواح الآخرين، وتجنباً للمساءلة القانونية التي قد تترتب على ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطرة.