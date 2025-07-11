إدارة السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات الحوادث عام 2024

ودعت الإدارة، ضمن جهودها التوعوية المتواصلة، السائقين إلى ضرورة الالتزام بالاتجاهات المحددة للطرق، حفاظاً على أرواحهم وأرواح الآخرين، وتجنباً للمساءلة القانونية التي قد تترتب على ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطرة.
وشددت إدارة السير على أن احترام قواعد المرور يبدأ من السائق نفسه، مؤكدة أن الالتزام يعكس وعياً مجتمعياً يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.
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