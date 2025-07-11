الجمعة 2025-07-11 11:17 م
 

إدارة السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات الحوادث عام 2024

إدارة السير
إدارة السير
 
الجمعة، 11-07-2025 10:44 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة السير، أن مخالفات المسير بعكس اتجاه السير على الطرق المفصولة الاتجاهات، تسببت بـ0.5% من إجمالي وفيات حوادث السير المسجلة عام 2024، مشيرة إلى أن هذا النوع من المخالفات يشكل تهديداً حقيقياً على سلامة مستخدمي الطريق.

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ودعت الإدارة، ضمن جهودها التوعوية المتواصلة، السائقين إلى ضرورة الالتزام بالاتجاهات المحددة للطرق، حفاظاً على أرواحهم وأرواح الآخرين، وتجنباً للمساءلة القانونية التي قد تترتب على ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطرة.


وشددت إدارة السير على أن احترام قواعد المرور يبدأ من السائق نفسه، مؤكدة أن الالتزام يعكس وعياً مجتمعياً يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز ثقافة السلامة المرورية.

 
 
gnews

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