 
الخميس 2024-12-12 01:14 م
 

إدارة السير: 20 دينارا قيمة هذه المخالفة

ت
أرشيفية
الخميس، 12-12-2024 11:52 ص

الوكيل الإخباري - كشفت إدارة السير عن عقوبة عدم استخدام الغماز أثناء قيادة المركبة.

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وقالت السير عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "نص قانون السير أنه يعاقب بغرامة مالية قدرها (20) ديناراً حال ارتكاب السائق مخالفة عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقوف أو التجاوز أو عند تغيير المسرب.

 

ودعت السائقين إلى التقيد بتعليمات القيادة للحفاظ على سلامتهم وحفظ أمن مرتادي الطرق. 

 
gnews

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