إدارة السير: 20 دينارا قيمة هذه المخالفة

الوكيل الإخباري - كشفت إدارة السير عن عقوبة عدم استخدام الغماز أثناء قيادة المركبة.

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وقالت السير عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي: "نص قانون السير أنه يعاقب بغرامة مالية قدرها (20) ديناراً حال ارتكاب السائق مخالفة عدم استخدام السائق الغماز عند التحول لليسار أو اليمين أو عند الانطلاق أو الوقوف أو التجاوز أو عند تغيير المسرب.