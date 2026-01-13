إدارة ترامب تدرج فروع "الإخوان" في الأردن ومصر ولبنان بقائمة الإرهاب

وصنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فروع الجماعة في الأردن ومصر ولبنان كمنظمات إرهابية.
وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان عن هذه الإجراءات ضد فروع الإخوان في لبنان والأردن ومصر، التي قالتا إنها "تشكل خطرا على الولايات المتحدة ومصالحها".
-
أخبار متعلقة
-
وزيرة التنمية تلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
-
الشواربة: عمّان لم ولن تغرق
-
بلدية عجلون تتعامل مع فتح طرق لضمان سلامة المواطنين
-
"الطيران المدني": حركة الطيران في الأردن تسير بانتظام رغم الحالة الجوية
-
بعد نشر "الوكيل".. التنمية توعز بإيواء شقيقين وصرف مساعدة مالية
-
الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
-
افتتاح مكتب للبريد الأردني في "تجارة إربد"
-
وزير الخارجية يلتقي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة