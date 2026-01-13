إدارة ترامب تدرج فروع "الإخوان" في الأردن ومصر ولبنان بقائمة الإرهاب

05:52 م

الوكيل الإخباري- أدرجت الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، فروع جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن ومصر ولبنان بقائمة الإرهاب.





وصنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فروع الجماعة في الأردن ومصر ولبنان كمنظمات إرهابية.



وأعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان عن هذه الإجراءات ضد فروع الإخوان في لبنان والأردن ومصر، التي قالتا إنها "تشكل خطرا على الولايات المتحدة ومصالحها".

