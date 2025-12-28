الأحد 2025-12-28 03:33 م

إدارة مكافحة المخدرات: إحباط محاولة تهريب 138 ألف حبّة مخدرة

تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين
مديرية الأمن العام
الأحد، 28-12-2025 03:03 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ إدارة مكافحة المخدرات تعاملت مع قضيتين منفصلتين لتهريب المواد المخدرة ضبطت خلال القضية الأولى 118 ألف حبّة مخدرة و 20 ألف حبّة مخدرة في القضية الأخرى .اضافة اعلان


وفي تفاصيل القضية الأولى فقد وردت معلومات للإدارة حول وجود كمية كبيرة من المواد المخدرة داخل المنطقة الحرّة السورية الأردنية حيث جرى تمشيط المنطقة وعثر على إطار مركبة جرى ضبطه وبتفتيشه عثر بداخله على 118 ألف حبّة مخدرة وبوشر التحقيق لتحديد هوية المتورطين لضبطهم

فيما وردت كذلك في القضية الأخرى معلومات تفيد بإخفاء مجهولين كمية من الحبوب المخدرة في منطقة صحراوية شمالية، حيث تحركت فرق التفتيش وبمسح المنطقة المعنية في البلاغ عُثر على ماتور مركبة ملقى في تلك المنطقة وبتفتيشه عُثر على 20 ألف حبّة مخدرة بداخله وما زال التحقيق جارياً في القضية لتحديد المتورطين فيها.
 
 


