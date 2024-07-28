إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولتي تهريب ل 600 ألف حبة مخدرة

فيما وردت في القضية الثانية معلومات حول قيام شخصين بتجهيز كميات من الحبوب المخدرة ووضعها بمخبأ سري بإحدى مركبات الشحن تهميدا لتهريبها لدولة مجاورة ، حيث جرى من خلال التحقيقات تحديد هوية الشخصين ومكان وموعد نقلهما للحبوب المخدرة في محافظة الزرقاء وجرت مداهمتهما أثناء توجههما للمعبر الحدودي وأُلقي القبض عليهما وضبط داخل مخبأ سري 200 ألف حبة مخدرة .
كما وأكّد الناطق الإعلامي أنّ كوادر الإدارة بمساندة الفريق الخاص التابع لها نفذوا حملة أمنيّة في البادية الوسطى على مطلوبين ومشبوهين وتجار للمخدرات أفضت لإلقاء القبض على 4 أشخاص، منهم اثنان مصنفان بالخطرين جدا وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة من (حبوب مخدرة ، حشيش مخدر ، الكوكايين المخدر) .