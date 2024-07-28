إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولتي تهريب ل 600 ألف حبة مخدرة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع عدد من القضايا النوعية للتهريب والاتجار والترويج أُلقي القبض خلالها على 12 متورطا، وكان من أبرزها إحباط محاولتي تهريب لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة في قضيتين منفصلتين، حيث ضُبطت في القضية الأولى 400 ألف حبة مخدرة حاول شخصان إدخالها إلى المملكة تهميداً لإعادة تهريبها لإحدى دول الجوار وأُلقي القبض على المتورطين الاثنين .



فيما وردت في القضية الثانية معلومات حول قيام شخصين بتجهيز كميات من الحبوب المخدرة ووضعها بمخبأ سري بإحدى مركبات الشحن تهميدا لتهريبها لدولة مجاورة ، حيث جرى من خلال التحقيقات تحديد هوية الشخصين ومكان وموعد نقلهما للحبوب المخدرة في محافظة الزرقاء وجرت مداهمتهما أثناء توجههما للمعبر الحدودي وأُلقي القبض عليهما وضبط داخل مخبأ سري 200 ألف حبة مخدرة .



كما وأكّد الناطق الإعلامي أنّ كوادر الإدارة بمساندة الفريق الخاص التابع لها نفذوا حملة أمنيّة في البادية الوسطى على مطلوبين ومشبوهين وتجار للمخدرات أفضت لإلقاء القبض على 4 أشخاص، منهم اثنان مصنفان بالخطرين جدا وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة من (حبوب مخدرة ، حشيش مخدر ، الكوكايين المخدر) .



