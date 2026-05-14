إدارة مكافحة المخدرات تُطيح بمطلوب خطِر ضمن عصابة إقليمية للتهريب

06:36 م

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عن عملية أمنيّة مشتركة نفّذتها إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنيّة وفرق المداهمة المتخصّصة أُلقي القبض خلالها على مطلوب خطر ومسلح ومرتبط بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات بعد عمليات تتبع ورصد وجمع للمعلومات امتدت لأسابيع وضُبط بحوزته داخل مخبئ سري في إحدى المزارع في لواء الرويشد على ٣٥٠ كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة ما يُقدر ب ٢ مليون ومئة ألف حبّة مخدرة. اضافة اعلان





وفي التفاصيل أكّد الناطق الإعلامي أنّ معلومات حصلت عليها إدارة مكافحة المخدرات منذ أسابيع في إطار متابعتهم لعمليات تهريب وتخزين المواد المخدرة والاشتراك مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات عبر الحدود بواسطة البالونات، أكّدت قيام شخص مطلوب ومصنف بالخطر والمسلح بالارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات وأنه يحوز على كمّيات كبيرة من الحبوب المخدرة حصل عليها عن طريق التهريب عبر الحدود بواسطة البالونات، حيث تولى فريق تحقيق من الإدارة متابعة أعمال الرصد والتتبع وجمع المعلومات وتحديد أماكن تواجد ذلك الشخص تمهيداً لمداهمته وإلقاء القبض عليه.



وتابع الناطق الإعلامي أنّ عمليات الرصد والتحقيق امتدت لأسابيع لحين اكتمال كافّة التفاصيل وتحديد مزرعة يستخدمها ذلك المطلوب لنشاطه الجرمي وإخفاء المواد المخدرة، حيث نُفذت عملية أمنيّة مشتركة داهمت خلالها قوة أمنيّة من مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنيّة وفرق المداهمة المتخصّصة تلك المزرعة وأُلقي القبض على المطلوب الخطر بعد أن حاول الفرار مستغلاً وعورة وصعوبة تضاريس المنطقة ومستخدماً ابنه الحدث الذي حاول الفرار بواسطة المركبة التي يستخدمها والده من أجل محاولة التمويه وإتاحة المجال أمام والده للفرار، إلا أنّ القوة ألقت القبض عليه كذلك بعد القبض على والده.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّه بتفتيش المزرعة تم اكتشاف مخبئ سرّي أعدّ داخل المزرعة لإخفاء الحبوب المخدرة وعُثر بداخله على ٣٥٠ كغم من الحبوب المخدرة أي ما يُقدر ب ٢ مليون ومئة ألف حبّة مخدرة، وضُبط بحوزته وداخل المزرعة على مجموعة من الأسلحة النارية وأدوات التهريب ( بالونات ) ومبالغ مالية كبيرة، وما زال التحقيق جارياً في القضية.





