إدارة مكافحة المخدرات تنفذ حملات أمنيّة واسعة في مختلف المحافظات

ونفذت كوادر الإدارة أولى حملاتها الأمنيّة في لواء الرمثا حيث ألقت القبض هناك على خمسة مطلوبين متورطين بقضايا الترويج والحيازة ، وفي مناطق جنوب العاصمة وعلى مدار عدة أيام أُلقي القبض خلالها على 14 شخصا، منهم مصنفون بالخطرين وضبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية ، وفي محافظة الزرقاء نفذت كذلك حملة أمنيّة واسعة أُلقي القبض خلالها على خمسة أشخاص أحدهم مصنف بالخطر وضبط بحوزة أحد المقبوض عليهم على 12 كف حشيش ، وأُلقي القبض في لواء الشونة الجنوبية بعد حملة نفذت هناك على خمسة أشخاص بحوزتهم كميات من أشتال الماريجوانا والأسلحة النارية .
وفي أبرز القضايا النوعية التي تم التعامل معها كانت إحباط محاولة تهريب 25 ألف حبة مخدرة أخفيت داخل كمية من الشموع ، ضبطت داخل مركبة قاعدة عبر معبر جابر الحدودي وأُلقي القبض على المتورط الرئيس في القضية .
فيما جرت مداهمة منزل تاجر للمخدرات في البادية الوسطى بعد التأكد من حيازته كميات كبيرة من المواد المخدرة وأُلقي القبض عليه وبتفتيش المكان عثر على 16 كغم من مادة الكريستال المخدرة و 1500 حبة مخدرة .
فيما جرت مداهمة تاجر آخر للمخدرات من جنسية عربية في إحدى مناطق الأغوار الجنوبية وضبط بحوزته بعد إلقاء القبض عليه على 25 ألف حبة مخدرة
وفي آخر القضايا في محافظة معان أُلقي القبض على تاجر مروج للمخدرات، وضبط بحوزته 10 آلاف حبة مخدرة و 4 كفوف حشيش .
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