إدارة مكافحة المخدرات تنفذ حملات أمنيّة واسعة في مختلف المحافظات

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات نفّذوا حملات أمنيّة واسعة في مختلف المحافظات ، وتعاملوا مع عدد من القضايا النوعية أُلقي القبض خلال الحملات والقضايا على 32 مروجا وتاجرا للمخدرات وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النوعية .



ونفذت كوادر الإدارة أولى حملاتها الأمنيّة في لواء الرمثا حيث ألقت القبض هناك على خمسة مطلوبين متورطين بقضايا الترويج والحيازة ، وفي مناطق جنوب العاصمة وعلى مدار عدة أيام أُلقي القبض خلالها على 14 شخصا، منهم مصنفون بالخطرين وضبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية ، وفي محافظة الزرقاء نفذت كذلك حملة أمنيّة واسعة أُلقي القبض خلالها على خمسة أشخاص أحدهم مصنف بالخطر وضبط بحوزة أحد المقبوض عليهم على 12 كف حشيش ، وأُلقي القبض في لواء الشونة الجنوبية بعد حملة نفذت هناك على خمسة أشخاص بحوزتهم كميات من أشتال الماريجوانا والأسلحة النارية .



وفي أبرز القضايا النوعية التي تم التعامل معها كانت إحباط محاولة تهريب 25 ألف حبة مخدرة أخفيت داخل كمية من الشموع ، ضبطت داخل مركبة قاعدة عبر معبر جابر الحدودي وأُلقي القبض على المتورط الرئيس في القضية .

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