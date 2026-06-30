إدارة مياه البادية الشمالية تنفذ وصلات جديدة لتزويد الحي الغربي بالدفيانة

الوكيل الإخباري- نفذت إدارة مياه البادية الشمالية ولواء الرويشد وصلات جديدة على خطوط المياه لتزويد منطقة الدفيانة، ضمن جهودها لإيجاد حلول عاجلة لتراجع إنتاجية بعض الآبار في منطقة المكيفتة بالبادية الشمالية.



وبحسب بيان لوزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، أوضح مدير مياه البادية الشمالية، المهندس أحمد الدردور، أنه تم استكمال ربط بلدة الدفيانة من محطة مياه الدفيانة بدلا من محطة مياه المكيفتة، لتعزيز التزويد المائي للمواطنين، مشيرا إلى أن العمل جار على حفر 3 آبار مياه جديدة في منطقة المكيفتة، نتيجة تراجع إنتاجية الآبار وتعطل بئرين.

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