الثلاثاء 2026-06-30 03:54 م

إدارة مياه البادية الشمالية تنفذ وصلات جديدة لتزويد الحي الغربي بالدفيانة

وبين الدردور، أن فرق الصيانة والتشغيل في إدارة المياه قامت بتبديل الخطوط، في إطار جهود المديرية المستمرة لتحسين الوضع المائي في اللواء، وتأمين الحي الغربي في بلدة الدفيانة بالمياه، مبينا أن العمل جار
إدارة مياه البادية الشمالية تنفذ وصلات جديدة لتزويد الحي الغربي بالدفيانة
 
الثلاثاء، 30-06-2026 02:47 م

الوكيل الإخباري-   نفذت إدارة مياه البادية الشمالية ولواء الرويشد وصلات جديدة على خطوط المياه لتزويد منطقة الدفيانة، ضمن جهودها لإيجاد حلول عاجلة لتراجع إنتاجية بعض الآبار في منطقة المكيفتة بالبادية الشمالية.

وبحسب بيان لوزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، أوضح مدير مياه البادية الشمالية، المهندس أحمد الدردور، أنه تم استكمال ربط بلدة الدفيانة من محطة مياه الدفيانة بدلا من محطة مياه المكيفتة، لتعزيز التزويد المائي للمواطنين، مشيرا إلى أن العمل جار على حفر 3 آبار مياه جديدة في منطقة المكيفتة، نتيجة تراجع إنتاجية الآبار وتعطل بئرين.

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وبين الدردور، أن فرق الصيانة والتشغيل في إدارة المياه قامت بتبديل الخطوط، في إطار جهود المديرية المستمرة لتحسين الوضع المائي في اللواء، وتأمين الحي الغربي في بلدة الدفيانة بالمياه، مبينا أن العمل جار على حفر وتجهيز الآبار الجديدة لتلبية تزايد الطلب على المياه في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد أن المديرية تواصل جهودها في تأمين احتياجات المواطنين عند وجود أي نقص، وتعويضهم بالمياه من خلال الصهاريج، لحين الانتهاء من حفر وتجهيز الآبار المشار إليها، مشيدا بتعاون المواطنين.

 
 


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