إدارة مياه البادية الشمالية تنفذ وصلات جديدة لتزويد الحي الغربي بالدفيانة

وبحسب بيان لوزارة المياه والري، اليوم الثلاثاء، أوضح مدير مياه البادية الشمالية، المهندس أحمد الدردور، أنه تم استكمال ربط بلدة الدفيانة من محطة مياه الدفيانة بدلا من محطة مياه المكيفتة، لتعزيز التزويد المائي للمواطنين، مشيرا إلى أن العمل جار على حفر 3 آبار مياه جديدة في منطقة المكيفتة، نتيجة تراجع إنتاجية الآبار وتعطل بئرين.
وأكد أن المديرية تواصل جهودها في تأمين احتياجات المواطنين عند وجود أي نقص، وتعويضهم بالمياه من خلال الصهاريج، لحين الانتهاء من حفر وتجهيز الآبار المشار إليها، مشيدا بتعاون المواطنين.
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