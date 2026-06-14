إدارة مياه عجلون توضح واقع التزويد وخطة تحسين المصادر

وأي مواطن يراجع إدارة المياه يمكنه طلب صهريج وفق الأصول المتبعة، وكذلك يتم متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى مركز الشكاوى أو من أي مواطن لإدارة المياه وإيجاد الحلول المناسبة.
وتعمل إدارة المياه مع إدارة شركة مياه اليرموك وسلطة المياه لتعزيز الواقع المائي والبحث عن مصادر مائية إضافية يمكن إضافتها للمنظومة وتعزيز وضع بعض المناطق في عجلون.
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