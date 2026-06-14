إدارة مياه عجلون توضح واقع التزويد وخطة تحسين المصادر

11:27 ص

الوكيل الإخباري- أكد مدير مياه محافظة عجلون المهندس مالك الرشدان استقرار التزويد في جميع مناطق عجلون، إلا أنه ونظراً لشح بعض المصادر الداخلية فإن أدوار المياه في بعض المناطق قد تصل إلى 3–4 أسابيع حسب الأدوار المعلنة، مع التأكيد أن ضخ المياه يكون بكميات تكفي الاحتياجات حتى الدور الذي يليه، مع تزويد المواطنين بصهاريج من إدارة المياه حسب الحاجة للمنازل التي لا تكفيها المياه أثناء الدور. اضافة اعلان





وأي مواطن يراجع إدارة المياه يمكنه طلب صهريج وفق الأصول المتبعة، وكذلك يتم متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى مركز الشكاوى أو من أي مواطن لإدارة المياه وإيجاد الحلول المناسبة.



وتعمل إدارة المياه مع إدارة شركة مياه اليرموك وسلطة المياه لتعزيز الواقع المائي والبحث عن مصادر مائية إضافية يمكن إضافتها للمنظومة وتعزيز وضع بعض المناطق في عجلون.





