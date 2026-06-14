الأحد 2026-06-14 12:19 م

إدارة مياه عجلون توضح واقع التزويد وخطة تحسين المصادر

إدارة مياه عجلون توضح واقع التزويد وخطة تحسين المصادر
إدارة مياه عجلون توضح واقع التزويد وخطة تحسين المصادر
 
الأحد، 14-06-2026 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   أكد مدير مياه محافظة عجلون المهندس مالك الرشدان استقرار التزويد في جميع مناطق عجلون، إلا أنه ونظراً لشح بعض المصادر الداخلية فإن أدوار المياه في بعض المناطق قد تصل إلى 3–4 أسابيع حسب الأدوار المعلنة، مع التأكيد أن ضخ المياه يكون بكميات تكفي الاحتياجات حتى الدور الذي يليه، مع تزويد المواطنين بصهاريج من إدارة المياه حسب الحاجة للمنازل التي لا تكفيها المياه أثناء الدور.اضافة اعلان


وأي مواطن يراجع إدارة المياه يمكنه طلب صهريج وفق الأصول المتبعة، وكذلك يتم متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى مركز الشكاوى أو من أي مواطن لإدارة المياه وإيجاد الحلول المناسبة.

وتعمل إدارة المياه مع إدارة شركة مياه اليرموك وسلطة المياه لتعزيز الواقع المائي والبحث عن مصادر مائية إضافية يمكن إضافتها للمنظومة وتعزيز وضع بعض المناطق في عجلون.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إنجلترا تواجه سلسلة أزمات قبل ضربة البداية في مونديال 2026

ترند إنجلترا تواجه سلسلة أزمات قبل ضربة البداية في مونديال 2026

يؤببي

فيديو الوكيل هل توجد موجة حارة في طريقها إلى الأردن هذا الأسبوع ؟ .. الأرصاد الجوية توضح

هجوم إلكتروني يعطل خدمات 4 بنوك رئيسية في إيران

عربي ودولي هجوم إلكتروني يعطل خدمات 4 بنوك رئيسية في إيران

إدارة مياه عجلون توضح واقع التزويد وخطة تحسين المصادر

أخبار محلية إدارة مياه عجلون توضح واقع التزويد وخطة تحسين المصادر

العاصمة عمان.

أخبار محلية تعرف على موعد الانقلاب الصيفي بالاردن

كوادر من الاقتصاد الرقمي ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة للأمن السيبراني

أخبار محلية كوادر من الاقتصاد الرقمي ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة للأمن السيبراني

البنك العربي يجدّد رعايته الذهبية للنسخة الخامسة من سباق السيدات

أخبار الشركات البنك العربي يجدّد رعايته الذهبية للنسخة الخامسة من سباق السيدات

فلس الريف يموّل إيصال الكهرباء لـ199 موقعاً ومنزلاً في أيار

أخبار محلية فلس الريف يموّل إيصال الكهرباء لـ199 موقعاً ومنزلاً في أيار



 
 






الأكثر مشاهدة

 