إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت

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الوكيل الإخباري- توالت ردود الفعل العربية عقب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيّرة. اضافة اعلان





وصرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء الثلاثاء 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء.



واعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.



وقالت إنها منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة.



وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية، وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة.



مصر



أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وسلامة أراضيها، وتصعيدًا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.



وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب البحرين والكويت والأردن في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية.



وشددت على أن أمن واستقرار الدول العربية يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول، أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.



الإمارات



أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت البحرين والكويت والأردن بالصواريخ والطائرات المسيّرة.



وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.



وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.



قطر



أدانت قطر بشدة، الهجمات الإيرانية على الكويت، والبحرين، والأردن، وتعتبرها انتهاكا سافرا لسيادة الدول، وخرقا فاضحا لقواعد وزارة الخارجية، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.



وجدد وزارة الخارجية القطرية، تضامن دولة قطر الكامل مع الكويت والبحرين والأردن، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.



الكويت



أدانت الكويت، واستنكرت بأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة.



واعتبرت وزارة الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات تمثل تماديًا خطيرًا يعرّض حياة المدنيين والمنشآت الحيوية والسكنية للخطر، ويعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا وانتهاكًا صارخًا للسيادة.



وشددت على احتفاظ الكويت بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



البرلمان العربي



أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الأردن والبحرين والكويت، مؤكدا أنها تعد انتهاكا صارخا وسافرا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتمثل تعديا على سيادة الدول العربية وأمنها الوطني، بما يهدد الاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوتر في المنطقة.



وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذا الاعتداءات الآثمة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها واستقرارها، مشددًا على أن أمن الدول العربية كلٌ لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بالأمن القومي العربي الجماعي.



ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات التي من شأنها تأجيج الصراعات وتقويض جهود حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أهمية احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.









