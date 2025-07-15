إدراج مادة (الثقافة المالية) اعتباراً من العام الدراسي الجديد لهذه الصفوف - تفاصيل

الوكيل الإخباري- ضمن خطة المركز الوطني لتطوير المناهج الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ وقادر على التعامل مع متغيرات العصر، أُدرج كتاب "الثقافة المالية" ضمن سلسلة الكتب الجديدة التي ستُدرّس لأول مرة في العام الدراسي 2025/2026، في الصفوف السابع، والتاسع، والحادي عشر، والثاني عشر، وذلك بهدف بناء ثقافة مالية متكاملة لدى الطلبة عبر مراحلهم الدراسية المختلفة.



ويأتي هذا الكتاب في سياق الجهود الرامية إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والسلوكات المالية السليمة، وتعزيز إدراكهم للمفاهيم الأساسية في الإدارة المالية الشخصية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتمويل الأخضر، وريادة الأعمال.



وأكد فريق تأليف المادة، برئاسة الدكتور عدلي قندح، أن إدراج "الثقافة المالية" في المنهاج الأردني يهدف إلى تمكين الطلبة من إدارة مواردهم المالية بوعي ومسؤولية، وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية رشيدة تسهم في بناء مستقبل مالي مستقر ومستدام.



ويتناول الكتاب محاور متعددة من أبرزها:



إدارة المال، والمحاسبة والتحليل المالي، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا المالية، والأسواق والمؤسسات المالية، والادخار، والموازنة الشخصية، والتعامل مع البنوك، والحقوق والواجبات المالية، والسياسات الاقتصادية، والأنظمة الاقتصادية.



وقد أعد الكتاب استنادًا إلى المعايير الدولية للتعليم المالي، والوثائق المرجعية الوطنية ذات الصلة برؤية التحديث الاقتصادي والتربوي، إلى جانب مراعاة ملاحظات المعلمين في الميدان، وتبنّي نماذج وتجارب تعليمية عالمية ناجحة.

اضافة اعلان