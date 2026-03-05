إرادات ملكية باشتيوي والسواعير وخريسات والقطارنة

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تجديد تعيين الدكتور موسى مفضي أيوب شتيوي رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ 9 - 2 - 2026.
وصدرت في الجريدة الرسمية اليوم الخميس، الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تاريخ 2026/2/17 المتضمن الموافقة على تعيين ضمام محمد عبد القادر خريسات مديراً عاماً لصندوق توفير البريد بالمجموعة الثانية من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ 2026/3/1.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم تاريخ 2026/2/24 المتضمن الموافقة على تعيين محمد علي سلمان القطارنه مستشارًا في ملاك رئاسة الوزراء بالمجموعة الثانية من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ 2026/3/1.
