إرادات ملكية بالبطاينة والعويدي وشحادة والحديد والطويسي والشمالي

1- قبول استقالة معالي المهندس علاء عارف سعد البطاينة من عضوية مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عن فئة قطاع الصناعة والتجارة.
2- تعيين الدكتور محمد مطلق شاهر الحديد عضوأ في مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية عن فئة قطاع الصناعة والتجارة بدلأ من معالي المهندس علاء عارف سعد البطاينة وللمدة المتبقية
3- قبول استقالة معالي الدكتور احمد علي خليف العويدي من عضوية مجلس أمناء الجامعة الأردنية عن فئة الأكاديميين.
4- تعيين معالي الاستاذ الدكتور عادل عيسى علي الطويسي عضوا في مجلس أمناء الجامعة الأردنية عن فئئة الأكاديميين بدلا من معالي الدكتور احمد علي خليف العويدي وللمدة المتبقية من عمر المجلس.
5- قبول استقالة معالي السيد مهند شحادة خليل خليل من عضوية مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال عن فئة قطاع الصناعة والتجارة.
6- تعيين معالي السيد يوسف محمود علي الشمالي عضوا في مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال عن فئة قطاع الصناعة والتجارة بدلا من معالي السيد مهند شحادة خليل خليل وللمدة المتبقية من عمر المجلس.
وذلك اعتبارا من تاريخ .٢٠٢٤/١٠/٢١
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