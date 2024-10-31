إرادات ملكية بالبطاينة والعويدي وشحادة والحديد والطويسي والشمالي

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على ما يلي:

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‎1- قبول استقالة معالي المهندس علاء عارف سعد البطاينة من عضوية مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عن فئة قطاع الصناعة والتجارة.



‎2- تعيين الدكتور محمد مطلق شاهر الحديد عضوأ في مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية عن فئة قطاع الصناعة والتجارة بدلأ من معالي المهندس علاء عارف سعد البطاينة وللمدة المتبقية



‎3- قبول استقالة معالي الدكتور احمد علي خليف العويدي من عضوية مجلس أمناء الجامعة الأردنية عن فئة الأكاديميين.



‎4- تعيين معالي الاستاذ الدكتور عادل عيسى علي الطويسي عضوا في مجلس أمناء الجامعة الأردنية عن فئئة الأكاديميين بدلا من معالي الدكتور احمد علي خليف العويدي وللمدة المتبقية من عمر المجلس.



‎5-‏ قبول استقالة معالي السيد مهند شحادة خليل خليل من عضوية مجلس أمناء جامعة الحسين بن طلال عن فئة قطاع الصناعة والتجارة.