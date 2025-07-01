إرادات ملكية بالطراونة ومنصور ومفوضي العقبة

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تجديد تعيين الأستاذ الدكتور أنيس منصور خالد المنصور عضواً في مجلس التعليم العالي ضمن فئة الأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحملون رتبة الأستاذية، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٩.
وذلك استناداً لأحكام البندين (۱، ۲) من الفقرة (ب) من المادة (٥) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٨.
و صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنهاء عضوية الذوات المذكورين تالياً في مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٨:
- عطوفة المهندس حمزة عصام هاني الحاج حسن ، وذلك بقبول استقالته.
- عطوفة الدكتور علي خلف أحمد البياضي، وذلك بإحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية.
- عطوفة الدكتور أيمن عبد الله أحمد سليمان ، وذلك بقبول استقالته.
- عطوفة السيد عبد الله محمد علي النجادات، وذلك بإحالته على التقاعد.
- عطوفة السيد رمزي حامد طه الكباريتي ، وذلك بقبول استقالته.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين الذوات المذكورين تالياً أعضاء متفرغين في مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٨:
. عطوفة السيدة كريمه عبد مصطفى الضابط نائباً للرئيس.
. عطوفة الدكتور المعتصم عبد الله عبد العزيز الهنداوي.
. عطوفة الدكتور نضال موسى حسن العوران.
. عطوفة الدكتور ثابت حسان عبد اللطيف النابلســــــــــــي.
. عطوفة الدكتور محمد عبد الودود عبد الحفيظ أبو عمر.
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